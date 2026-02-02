Calciomercato
Kovac arriva alla Lazio: è ufficiale il nuovo rinforzo per la difesa
Kovac ora è un giocatore biancoceleste! Arriva anche il comunicato sul giovanissimo sloveno in arrivo nelle ultime ore di mercato
La S.S. Lazio ha annunciato l’acquisizione definitiva del giovane difensore Blaz Kovac, proveniente dal NS Mura. Un’operazione che segna l’arrivo di un promettente talento per il futuro della difesa biancoceleste.
Un giovane di grande prospettiva
Blaz Kovac, nato il 7 luglio 2009 a Murska Sobota, Slovenia, è un difensore centrale che si distingue per la sua altezza di 1,92 m, che lo rende una presenza imponente in area. Nonostante la giovane età, Kovac ha già attirato l’attenzione per le sue prestazioni in Slovenia U17, nazionale con la quale continua a crescere e a farsi notare nel panorama calcistico internazionale.
Un investimento per il futuro
Con il suo arrivo, la Lazio investe su un giocatore che rappresenta il futuro della difesa. Kovac ha mostrato buone capacità sia nelle fasi difensive che in quelle di impostazione del gioco, caratteristiche che potrebbero renderlo un perno importante nelle prossime stagioni della Lazio. La società biancoceleste punta su di lui per arricchire il proprio settore giovanile e, magari, inserirlo progressivamente nella prima squadra.
Il futuro della Lazio: focus sulla crescita dei giovani
L’arrivo di Blaz Kovac dimostra la volontà della Lazio di puntare su giovani talenti per costruire una squadra competitiva e solida. In attesa di vedere come si evolverà la sua carriera in Serie A, il difensore sloveno rappresenta sicuramente una delle promesse più interessanti del calcio europeo.


