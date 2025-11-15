Kjaer e il suo passato da calciatore e lo scudetto a Milano: «Il derby di Milano? Emozioni uniche. Con la Lazio la spinta decisiva per lo scudetto. Ibra faceva questo»

 Kjaer: «Contro la Lazio spinta decisiva per lo scudetto»
Kjaer Correa STA005 scaled
Roma 04/07/2020 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Simon Kjaer-Joaquin Correa

Kjaer e il suo passato da calciatore. Le dichiarazioni dell’ex difensore di Roma e Milan sulla sua carriera e sullo scudetto del Milan

In vista del derby di Milano tra Inter e Milan, Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha ripercorso gli anni in Italia, il rapporto con i compagni di squadra, e ha ricordato momenti chiave, come la vittoria dello scudetto nel 2022. Il difensore danese ha raccontato anche di un episodio fondamentale della stagione: la sfida contro la Lazio, decisiva per il trionfo finale del Milan.

SULLO SCUDETTO DEL 2022 E LA SFIDA CON LA LAZIO – «Nel 2022, quando un compagno parcheggiava a Milanello, gli leggevo in faccia la gioia di esserci. La gara con la Lazio diede la spinta decisiva. Ibra creava tensione, in positivo e in negativo. Voleva solo vincere».

SU PIOLI E IL RAPPORTO CON IBRA – «È stato molto bravo a capire i momenti e noi a gestire il casino che Ibra creava. A volte dovevi mettergli una mano sulla spalla e dirgli “calma, respira”. Zlatan, però, mi ha insegnato tantissimo».

