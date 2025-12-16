 Keita: «Vedo molto bene la Lazio. Contro il Parma è stata una bellissima vittoria. Su Milinkovic-Savic e Klose...»
Connect with us

Hanno Detto

Keita: «Vedo molto bene la Lazio. Contro il Parma è stata una bellissima vittoria. Su Milinkovic-Savic e Klose…»

Published

2 ore ago

on

By

keita balde
As Roma 13/03/2017 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Keita Balde

Keita ha parlato a margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B soffermandosi su diversi temi e anche sulla Lazio

A margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B, Keita Balde ha parlato anche della Lazio e non solo.

SULLA LAZIO E LE ALTRE SQUADRE IN SERIE A – «L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti. Giocano insieme da tanti anni, sono una formazione compatta. Vedo bene anche la Lazio, ho visto che ha fatto una bellissima vittoria col Parma, vedo molto bene anche Milan e Roma. E’ un gran bel campionato, le big stanno lottando tutte».

LA TOP XI DEI GIOCATORI CON CUI HO GIOCATO – «In porta Handanovic. Grimaldo a sinistra, centrale mio fratello Koulibaly e con lui De Vrij perché ho condiviso tanto con lui alla Lazio e all’Inter, mentre a destra Sarr, ex Bayern Monaco. In regia Fabinho, vicino a lui Fabregas, oggi grande allenatore, e Milinkovic-Savic. Davanti è una bella lotta: Mané trequartista dietro alle punte Lautaro, che si gioca il posto con Klose, e Falcao». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.