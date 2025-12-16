Keita: «Vedo molto bene la Lazio. Contro il Parma è stata una bellissima vittoria. Su Milinkovic-Savic e Klose...»

Keita ha parlato a margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B soffermandosi su diversi temi e anche sulla Lazio

SULLA LAZIO E LE ALTRE SQUADRE IN SERIE A – «L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti. Giocano insieme da tanti anni, sono una formazione compatta. Vedo bene anche la Lazio, ho visto che ha fatto una bellissima vittoria col Parma, vedo molto bene anche Milan e Roma. E’ un gran bel campionato, le big stanno lottando tutte».

LA TOP XI DEI GIOCATORI CON CUI HO GIOCATO – «In porta Handanovic. Grimaldo a sinistra, centrale mio fratello Koulibaly e con lui De Vrij perché ho condiviso tanto con lui alla Lazio e all’Inter, mentre a destra Sarr, ex Bayern Monaco. In regia Fabinho, vicino a lui Fabregas, oggi grande allenatore, e Milinkovic-Savic. Davanti è una bella lotta: Mané trequartista dietro alle punte Lautaro, che si gioca il posto con Klose, e Falcao». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM