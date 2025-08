Keita Baldè, ex calciatore biancoceleste, ripercorre sui social la sua carriera – FOTO

Condividi via email

Keita Baldè, ex calciatore della Lazio, ripercorre sui social la sua carriera. Ecco il carosello di FOTO e VIDEO scelti dal giocatore

Dalla cantera del Barcellona alla luce dei riflettori della Serie A, la carriera di Keita Baldé è stata una parabola in ascesa, costellata di esperienze internazionali e momenti indimenticabili. Nato in Spagna da genitori senegalesi, Baldé è un attaccante rapido e tecnico, capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Cresciuto calcisticamente nella Masia, ha trovato il suo trampolino di lancio professionale nella Lazio, dove è esploso sotto la guida di Simone Inzaghi, allora tecnico della squadra biancoceleste.

La Svolta Biancoceleste

Il debutto con la maglia della Lazio ha rappresentato la sua consacrazione: tra il 2013 e il 2017 Baldé ha collezionato oltre 100 presenze in Serie A, mostrando doti da finalizzatore e un dribbling fulmineo. Con la Lazio ha anche fatto il suo esordio nelle competizioni europee, confermandosi come uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano.

Un Itinerario Internazionale

Dopo l’esperienza romana, Baldé ha intrapreso un cammino internazionale che lo ha portato al Monaco, uno dei club più ambiziosi della Ligue 1, dove ha continuato a crescere nel contesto europeo. In seguito ha fatto ritorno in Italia, indossando le maglie di Inter, Sampdoria e infine Monza, sua ultima tappa nella stagione passata. In Brianza, sotto la guida di Raffaele Palladino, giovane tecnico emergente, Baldé ha portato esperienza e versatilità nel reparto offensivo.

Il Ricordo su Instagram

In un post recente sul suo profilo Instagram ufficiale, Keita Baldé ha condiviso una serie di scatti che ripercorrono i momenti più significativi della sua carriera. Tra le immagini, spiccano quelle del suo periodo alla Lazio: una fase decisiva che gli ha permesso di affermarsi nel calcio italiano e di farsi conoscere in Europa. Una testimonianza visiva e sentimentale che racconta il percorso di un calciatore che, pur tra alti e bassi, ha saputo lasciare il segno.