Kamenovic Lokomotiv Zagabria, ufficiale la cessione della Lazio: il comunicato

2 ore ago

Kamenovic Lokomotiv Zagabria, la Lazio in questi ultimi minuti ha annunciato la cessione del difensore centrale a titolo definitivo

Dimitrije Kamenovic si è trasferito a titolo definitivo alla Lokomotiv Zagabria in queste ore. La Lazio del presidente Claudio Lotito ha riferito dell’avvenuta cessione del centrale alla società croata. Il comunicato:

“La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Dimitrije Kamenovic alla Nogometni klub Lokomotiva Zagreb. Tutto il club augura a Dimitrije il meglio per il suo futuro.

S.S. Lazio can confirm Dimitrije Kamenovic has completed a permanent transfer to Nogometni klub Lokomotiva Zagreb, subject to international clearance. The club wishes Dimitrije every success in the next chapter of his career”.

