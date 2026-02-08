Sarri verso la Juve: i dubbi e le scelte per la sfida decisiva

Sarri, la Lazio si prepara alla trasferta contro la Juventus con un solo dubbio per Sarri e un ritiro a Coverciano per preparare la Coppa

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è in vista della difficile sfida contro la Juventus con un solo grande dubbio, quello relativo alla fascia sinistra. Il tecnico ha provato diverse soluzioni, tra cui Pedro, Noslin e Cancellieri, ma sembra che la scelta ricada su Pedro, che ha già giocato nell’ultima partita contro il Genoa. Noslin ha perso spazio, mentre Cancellieri a sinistra non ha dato i risultati sperati.

Questo ruolo resta una delle principali preoccupazioni per Sarri, che spera di poter recuperare Zaccagni, il quale è fermo a causa di un infortunio al muscolo obliquo dell’addome, una lesione non comune, forse legata all’operazione di pubalgia subita a giugno. L’incertezza sul capitano lascia il tecnico con poche alternative per quella posizione, ma Sarri spera in un rapido recupero.

Sarri, spazio a Tavares: Pellegrini squalificato

In difesa, Sarri ha già le idee chiare. Con Pellegrini squalificato, Tavares sarà titolare sulla fascia sinistra. Nonostante il fatto che Pedro non copra più molto sulla sua fascia, Sarri ha testato anche Taylor, ma la situazione a sinistra rimane la più preoccupante. Il tecnico biancoceleste spera che il ritorno di Zaccagni possa dare un contributo importante per completare la formazione ideale, in vista di una sfida che si preannuncia decisiva.

Sarri su Przyborek e il rinnovo di Basic: le parole del tecnico

Un altro punto discusso da Sarri riguarda il giovane Przyborek, che la società vede come una mezzala sinistra. Sarri ha espresso fiducia nelle qualità del calciatore, ritenendo che ci sia un buon margine di crescita per lui: «Magari con un percorso, sulla fascia l’approccio è più breve. Ha qualità e si può costruire», ha detto il tecnico, confermando la volontà di svilupparlo nel corso del tempo.

Per quanto riguarda il rinnovo di Basic, Sarri ha ribadito che non è cambiata la sua opinione sul calciatore: «L’ho chiesto, e vedremo. È un infortunio strano per un giocatore, ma è serio. Vediamo come evolverà, deve fare il controllo martedì o mercoledì». L’allenatore della Lazio si augura che Basic possa riprendersi al più presto, poiché lo ritiene una risorsa importante per il futuro.

Sarri ed il ritiro a Coverciano

Dopo la sfida contro la Juventus, la Lazio si dirigerà a Coverciano per un ritiro mirato in vista della partita di Coppa Italia contro il Bologna, in programma mercoledì. L’obiettivo è prepararsi al meglio per il match di semifinale, evitando spostamenti inutili e concentrandosi al massimo. La Lazio vuole fare il colpo al Dall’Ara, con la semifinale in palio, e per questo motivo il ritiro rappresenta una tappa fondamentale per la preparazione di questa importante sfida.

