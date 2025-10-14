 Italia U21, 2-0 all'Armenia: decide la doppietta di Camarda
Italia U21, 2-0 all'Armenia: decide la doppietta di Camarda

Cm Cremona 14/10/2025 - qualificazione Europeo 2027 U21 / Italia-Armenia / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Francesco Camarda

Italia U21, 2-0 all’Armenia: decide la doppietta di Camarda. Gli Azzurrini di Baldini continuano a vincere e convincere

Francesco Camarda continua a prendersi la scena con la maglia dell’Italia Under 21 di Silvio Baldini. L’attaccante del Milan, in prestito al Lecce, ha firmato una nuova doppietta dopo il gol all’esordio contro la Svezia, confermandosi tra i protagonisti assoluti degli Azzurrini.

Schierato titolare anche contro l’Armenia, il classe 2008 ha colpito due volte in rapida successione, tra il 62’ e il 71’, indirizzando una partita che nel primo tempo si era rivelata più complicata del previsto. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Dagasso, Camarda ha prima raddoppiato e poi triplicato il punteggio, prima che Fini calasse il poker. Nel finale, un errore del portiere Palmisani ha concesso agli avversari il gol della bandiera.

Con questo successo, l’Italia di Baldini consolida il primo posto nel girone di qualificazione, a punteggio pieno, e si avvicina con decisione all’obiettivo: staccare il pass per gli Europei di categoria del 2027.

