Italia Norvegia, Gattuso: «Bisogna ripartire dalla ripresa. Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta. Gli errori commessi»
Italia Norvegia, Gattuso nel post partita ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sconfitta contro Haaland e compagni. Le sue dichiarazioni.
Il ct Gattuso nel post partita di Italia Norvegia ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole dopo il ko.
LE SCUSE – «Per prima cosa dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per una sconfitta così pesante. La delusione più grande è il secondo tempo. Bisogna ripartire dal primo».
ERRORI – «Nel primo tempo eravamo più compatti, nella ripresa abbiamo perso le distanze e commesso troppo errori. Qui abbiamo sbagliato».
PLAY-OFF – «Bisogna ripartire dal primo tempo. La partita è cambiata quando hanno creato subito l’occasione nella ripresa e ci siamo impauriti».