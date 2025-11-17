 Italia Norvegia, Gattuso: «Bisogna ripartire dalla ripresa. Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta. Gli errori commessi»
Italia Norvegia, Gattuso: «Bisogna ripartire dalla ripresa. Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta. Gli errori commessi»

Italia Norvegia, azzurri di Gattuso ko: i top e i flop del match di San Siro

Serie A, Caldara annuncia il ritiro: una carriera segnata dagli infortuni, il saluto al calcio in una lettera

Legge Bove: un passo decisivo per la sicurezza nello sport. Ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

Rivali Lazio, Gasperini fa sognare i tifosi della Roma: «Siamo liberi di sognare, possiamo farlo tranquillamente. Per ora godiamoci il momento. Sullo stadio...»

Italia Norvegia, Gattuso nel post partita ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sconfitta contro Haaland e compagni. Le sue dichiarazioni.

Il ct Gattuso nel post partita di Italia Norvegia ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole dopo il ko.

LE SCUSE – «Per prima cosa dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per una sconfitta così pesante. La delusione più grande è il secondo tempo. Bisogna ripartire dal primo».

ERRORI – «Nel primo tempo eravamo più compatti, nella ripresa abbiamo perso le distanze e commesso troppo errori. Qui abbiamo sbagliato».

PLAY-OFF – «Bisogna ripartire dal primo tempo. La partita è cambiata quando hanno creato subito l’occasione nella ripresa e ci siamo impauriti».

