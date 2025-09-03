Italia, Locatelli elogia Rovella: «Ha questa sfacciataggine che poi è anche personalità. Farà grandi cose». Le parole sul biancoceleste

Dal ritiro della Nazionale Italiana, in vista delle prossime sfide contro Estonia e Israele, arrivano parole di stima e incoraggiamento da parte di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus e punto fermo della mediana azzurra. Intervistato da Vivo Azzurro TV insieme al compagno di reparto Niccolò Rovella, regista della Lazio, Locatelli ha voluto sottolineare le qualità caratteriali del giovane collega.

La Nazionale dell’attuale commissario tecnico Gennaro Gattuso e già allenatore di club come Napoli e Milan, è al lavoro a Coverciano per preparare due impegni fondamentali nel cammino di qualificazione. In questo contesto, l’intesa e il confronto tra i giocatori diventano elementi chiave per affrontare al meglio le sfide internazionali.

Parole che confermano la stima reciproca tra i due e che mettono in luce un tratto fondamentale per chi gioca in un ruolo delicato come quello di regista: la capacità di prendersi responsabilità, anche nei momenti di difficoltà. L’Italia, reduce da prestazioni convincenti, punta a consolidare il proprio gioco e a valorizzare i giovani talenti. Rovella, con la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della manovra, rappresenta una risorsa preziosa per il futuro della squadra.

Le prossime gare contro Estonia e Israele saranno un banco di prova importante non solo per il gruppo, ma anche per i singoli giocatori che cercano conferme e spazio nelle gerarchie di Gattuso. E, come sottolineato da Locatelli, la personalità sarà un’arma decisiva per affrontare le sfide che attendono gli Azzurri.

PAROLE – «Ha questa sfacciataggine che poi è anche personalità. Anche se sbaglia va avanti col suo modo di essere e questa è una qualità che si porta dietro e che lo porterà a fare grandi cose»