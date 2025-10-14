Italia Israele 3-0: doppietta di Retegui e gol di Mancini. Azzurri ai playoff, per Gattuso è il quarto successo consecutivo: sedici gol segnati

L’Italia conquista con fatica e carattere l’accesso ai playoff per i Mondiali del 2026. In una serata complessa a Udine, gli Azzurri superano Israele per 3-0, un risultato che porta la firma indelebile del suo numero 9, Mateo Retegui, autore di una doppietta decisiva. Per il ct Gennaro Gattuso è il quarto successo consecutivo da quando siede sulla panchina della Nazionale, un percorso netto (sedici gol segnati) che regala il secondo posto matematico nel girone, a meno di un improbabile miracolo dell’Estonia in Norvegia.

Non è stata una serata semplice, e non solo per quanto accaduto in campo. Il clima all’esterno dello stadio è stato condizionato da lunghi e tesi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, mentre all’interno l’atmosfera era tutt’altro che calorosa, con appena diecimila spettatori presenti. In questo scenario, l’Italia ha faticato a trovare il giusto ritmo.

Gattuso ha sorpreso cambiando modulo, passando al 3-5-2, ma nel primo tempo è stato Israele a creare le occasioni più pericolose, mettendo in difficoltà la manovra azzurra. A salvare l’Italia ci ha pensato prima Gianluigi Donnarumma, autore di una parata miracolosa su Solomon. Poi, allo scadere della frazione, è arrivata la svolta: Retegui, con astuzia, ha anticipato un difensore in area guadagnandosi un calcio di rigore che lui stesso ha trasformato con freddezza per l’1-0.

Nella ripresa, il copione sembrava ripetersi. Israele ha spinto alla ricerca del pareggio, trovando ancora una volta un Donnarumma in versione supereroe, il cui intervento su Gloukh è valso quanto un gol. Scampato il pericolo, l’Italia ha chiuso la partita: al 54′ Retegui ha rubato palla al limite dell’area e ha scaricato un destro magnifico all’incrocio dei pali per il 2-0. Nel finale, c’è stata gloria anche per Gianluca Mancini, che di testa su cross di Dimarco ha siglato il 3-0 definitivo, e per i debutti di Cambiaghi e Piccoli. Ora, con il pass per gli spareggi in tasca, la testa è già proiettata a marzo.