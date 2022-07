Italia femminile, Mantovani: «Ragazze dispiaciute per la piega dell'Europeo, ma...»

La presidente della Divisione femminile della Federcalcio Mantovani ha parlato dell’Europeo che sta disputando l’Italia di Bertolini

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione femminile della Federcalcio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Europeo non brillantissimo disputato dalle Azzurre fino a questo momento.

SENZA PRESSIONI – «Alle ragazze dico di andare in campo e farsi guidare da se stesse. Non hanno bisogno di pressioni ulteriori, sono molto dispiaciute per la piega che ha preso l’Europeo».

ELIMINAZIONE PASSO INDIETRO – «Sapevamo della forza della Francia, poi può succedere a tutti di sbagliare una partita. I risultati servono perché creano grande visibilità, ma noi abbiamo valori dentro il campo e fuori. I risultati fanno parte della creazione di un percorso. Adesso abbiamo le Under 19 in tutti i grandi club, avranno supporti, strutture. Queste ragazze che vediamo in Nazionale si sono fatte da sole. Sono autodidatte e hanno imparato molto. Quelle che verranno avranno vita più facile. L’obiettivo è sviluppare il movimento e avere per il 2025 il doppio delle giovani tesserate, il che significherebbe arrivare a quota 60 mila. Ma bisogna lavorare soprattutto nelle scuole, per il diritto allo sport in Italia c’è molto da fare e non parlo soltanto di calcio».

