Italia, parla il ct Gattuso: «Sarà una partita in cui dobbiamo stare molto attenta sulle transizioni». Le sue dichiarazioni

Alla vigilia del secondo impegno di settembre nelle qualificazioni al Mondiale 2026, il commissario tecnico Gennaro Gattuso – ex centrocampista di Milan e Nazionale, celebre per grinta e carisma – ha tracciato in conferenza stampa la rotta verso la prossima sfida.

L’Italia, rinvigorita da un debutto convincente sotto la sua guida, si appresta ad affrontare un match decisivo per scalare posizioni nel girone. Forte della vittoria nella gara d’esordio, Gattuso ha ribadito la necessità di dare continuità ai risultati, mantenendo alta la concentrazione e l’intensità per tutti i novanta minuti.

PAROLE – «Sarà una partita in cui dobbiamo stare molto attenta sulle transizioni. Lì ti possono fare male avendo giocatori brevilinei con pepe e capacità. Con i due attaccanti abbiamo lavorato, ma non è quello il problema, è come giocare nella loro metà campo, come gestire bene. Dobbiamo fare i complimenti a Cambiaso, Raspadori, e a chi è entrato l’altro giorno. Hanno dato vivacità, energia fresca. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Si possono cambiare il 45% dei calciatori, è un valore aggiunto. Abbiamo la fortuna di avere giocatori interessanti anche in panchina, può essere un valore aggiunto come a Bergamo».

RETEGUI E KEAN INSIEME – «Può funzionare sì ma si tratta di cercare equilibrio. Sono due giocatori che lavorano insieme, vengono a legare e ci danno profondità. Domani avremo una partita totalmente diversa da venerdì. Parlo proprio di caratteristica delle due squadre. Prima di firmare con la Figc avevo chiaro cosa dovevo fare, non so se la strada giusta o sbagliata. Per me è quella dell’entusiasmo, di farli allenare col sorriso e senza appesantirli. Loro si sono fatti trovare pronti, poi dobbiamo raccogliere quello che abbiamo seminato. L’ambiente che si sta creando dobbiamo portarlo fino a giugno. Facile parlare ora, è stata la prima settimana. Se durerà vuol dire che abbiamo fatto bene».