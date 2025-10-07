Isaksen: «Sarri? Ora è 100 volte più facile allenarsi con lui. Ma ricordo che all’inizio…». Parla l’attaccante esterno della Lazio

Un nuovo inizio, un secondo capitolo con basi decisamente più solide. Direttamente dal ritiro della Nazionale danese, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha commentato il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, descrivendo un rapporto professionale completamente trasformato rispetto al suo difficile anno d’esordio.

La stagione 2023/24, la prima in Italia per Isaksen, era stata un percorso a ostacoli. Arrivato dal Midtjylland con grandi aspettative, il giovane talento si era scontrato con le enormi difficoltà di adattamento al calcio italiano e, soprattutto, ai complessi meccanismi del “Sarrismo”. La barriera linguistica rappresentava un muro quasi invalicabile, rendendo ardua la comprensione delle meticolose richieste tattiche del tecnico. Un’annata complicata, culminata con le dimissioni di Sarri a marzo e seguita da un’estate difficile per lo stesso giocatore, ha lasciato il suo percorso di crescita in sospeso.

Ora, con il ritorno del tecnico toscano, lo scenario è radicalmente cambiato. Isaksen non è più la giovane promessa spaesata di un anno fa, ma un giocatore più maturo e, soprattutto, pienamente integrato. La conoscenza della lingua e l’esperienza accumulata hanno gettato le fondamenta per una collaborazione finalmente proficua, come ha spiegato lui stesso al portale danese dagbladet. «Sarri? Ora è cento volte più facile allenarsi con lui. All’inizio, quando sono arrivato alla Lazio, è stata davvero dura, mentre adesso ho il grande vantaggio di sapere l’italiano. In più conosco bene anche le sue tattiche e i suoi metodi di lavoro, quindi so cosa vuole».

Queste parole evidenziano una fiducia ritrovata. Per Sarri, poter contare su un Isaksen che comprende e anticipa le sue richieste è come avere un nuovo acquisto, un’arma in più per una Lazio che sta cercando di risalire la china dopo un avvio difficile. Per il danese, questa è l’occasione d’oro per dimostrare finalmente tutto il suo valore e prendersi un ruolo da protagonista nel progetto di quel tecnico che, un anno fa, lo aveva scelto e voluto fortemente a Roma.