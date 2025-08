Isaksen ancora debole per la mononucleosi. Il Tempo: è quasi impossibile che… Le ultime sulle condizioni dell’attaccante danese

L’allarme in casa Lazio per le condizioni di Gustav Isaksen è ormai scattato. Come riportato da Il Tempo la mononucleosi si sta rivelando un avversario ben più duro del previsto per l’esterno danese, con tempi di recupero che si allungano e creano un problema non indifferente per Maurizio Sarri, alle prese con un mercato bloccato.

I tempi di recupero di Isaksen: rientro previsto per metà settembre

Nonostante qualche piccolo passo in avanti, Isaksen è ancora debole e la strada per il pieno recupero è incerta. La casistica medica per questo tipo di problema è passata da una prognosi di poche settimane a un possibile stop di mesi. È diventato quasi impossibile ipotizzare una sua presenza nelle prime due partite di campionato. La data più realistica per un suo ritorno in campo, al momento, sembra essere quella del 14 settembre nella trasferta contro il Sassuolo. Un vero e proprio guaio per Sarri e per lo stesso giocatore, che puntava su questo ritiro per convincere il tecnico dopo un rapporto complicato nei suoi primi mesi a Roma.

La rimonta di Cancellieri: un nuovo spirito che ha conquistato Sarri

L’assenza prolungata di Isaksen ha però aperto una grande opportunità per Matteo Cancellieri, che sta sfruttando al meglio la sua occasione. L’esterno italiano sta guadagnando la fiducia di Sarri con prove convincenti sia in fase offensiva che, novità rispetto al passato, in quella di copertura. Questo suo nuovo “spirito di sacrificio” ha letteralmente conquistato l’allenatore, che ora lo vede come una risorsa affidabile.

Noslin a rischio taglio: il duello per l’ultimo posto in attacco

La prepotente ascesa di Cancellieri ha una conseguenza diretta sul futuro di Tijjani Noslin. A questo punto, se la Lazio dovrà effettuare un taglio nel reparto offensivo per sfoltire la rosa, il principale candidato a finire sul mercato è proprio l’attaccante olandese. Nonostante l’impegno, Noslin ha finora fornito poche risposte positive sul campo, e la “rimonta” di Cancellieri rischia di costargli il posto in squadra.