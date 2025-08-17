Isaksen Lazio, cosa filtra sulle sue condizioni: si punta al rientro in questa partita. L’esterno danese sta recuperando dalla mononucleosi

L’inizio della terza stagione di Gustav Isaksen con la maglia della Lazio è segnato da un’attesa tanto frustrante quanto forzata. Proprio quando ci si aspettava di vederlo come uno dei punti fermi dell’attacco di Sarri sin dal primo giorno, un ostacolo imprevisto ha bloccato i piani del giocatore e del club: la mononucleosi. Questa malattia lo ha costretto a saltare per intero la preparazione estiva, un’assenza pesantissima per un giocatore che, dopo due anni di militanza, rappresenta una certezza tattica e non più una scommessa da integrare.

Il suo percorso di rientro è iniziato, ma procede con la massima cautela. Isaksen ha ripreso a svolgere un lavoro individuale a Formello, un primo passo fondamentale ma che sottolinea quanto sia ancora lunga la strada per il pieno recupero. Per un atleta affermato come lui, ripartire da zero con la condizione fisica dopo settimane di stop totale è una sfida complessa. Per questo motivo, lo staff medico e tecnico esclude quasi categoricamente la possibilità di rivederlo in campo prima della sosta per le Nazionali di settembre, per non correre rischi di ricadute.

L’obiettivo è stato quindi riprogrammato con un calendario prudente ma ambizioso. La speranza è di reinserire il suo nome nella lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, un traguardo che segnerebbe il suo effettivo ritorno nel gruppo. Il vero obiettivo, però, è fissato per una data cerchiata in rosso: il derby contro la Roma del 21 settembre. Avere a disposizione la sua velocità e il suo talento per la sfida più sentita della stagione sarebbe fondamentale per la Lazio, che attende con pazienza il ritorno di uno dei suoi uomini chiave per poter finalmente affrontare la stagione a pieno regime. Lo scrive il Corriere dello Sport.