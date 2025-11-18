Isaksen Lazio, da esubero a titolare fisso (almeno fino a gennaio). La parabola dell’esterno danese, che con Zaccagni, sta trascinando l’attacco biancoceleste

Lazio, da esubero a titolare fisso. Un mese e mezzo importane per Isaksen: Sarri si affida al danese per il Lecce e per il resto della stagione

Gustav Isaksen è destinato a diventare un titolare fisso nella Lazio per almeno un mese e mezzo. Dopo il ritorno a Roma domani, l’ala danese riprenderà gli allenamenti da giovedì, preparando la sfida contro il Lecce del 23 novembre.

L’infortunio di Cancellieri, che resterà fuori fino a Natale, Pedro che non ha più la continuità fisica necessaria nel ruolo, si è aperta la porta alla titolarità di Isaksen, e Maurizio Sarri ha deciso di puntare su di lui.

Il danese ha conquistato la fiducia del tecnico grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi al gioco della Lazio, insieme a Zaccagni, un aspetto che lo rende prezioso in un periodo di difficoltà per i centravanti, che con Castellanos anch’esso infortunato o Dia.

Da possibile cessione a titolare fisso

Quello che sembrava essere un possibile addio in estate, come riportato da Il Messaggero, con il Bologna che aveva messo sul piatto 20 milioni per il danese, si è trasformato in una titolarità stabile.

La chiusura del mercato ha impedito il trasferimento, e ora Isaksen, con un contratto fino al 2028, ha guadagnato un posto importante nella rosa di Sarri. In sole sei partite di Serie A, è già entrato nella top 13 per falli subiti, un dato che evidenzia la sua rilevanza nel gioco, insieme a Soulé e con Zaccagni in testa.

Isaksen in forma anche in nazionale

Il suo straordinario momento di forma non si riflette solo in Serie A, ma anche con la nazionale danese. Dopo aver segnato il gol del pareggio contro la Bielorussia, che ha avvicinato la Danimarca al Mondiale 2026, Isaksen sarà titolare stasera contro la Scozia a Glasgow (ore 20:45) per contendersi il primo posto del girone. I danesi hanno un punto di vantaggio, ma nulla è scontato, e una vittoria o un pareggio sarebbe fondamentale per consolidare la posizione di qualificazione.