Isaksen trascina la Lazio. L’ala danase protagonista assoluto contro la Juventus protagonista soprattutto da un dato da record!

Isaksen trascina la Lazio nel successo per 1-0 sulla Juventus all’Olimpico di ieri sera! L’ala danase protagonista assoluto con un dato da record!

Gustav Isaksen ha messo in evidenza tutta la sua qualità e determinazione nella sfida vinta 1-0 dalla Lazio contro la Juventus. L’esterno danese ha dato spettacolo sulla fascia destra, creando non pochi problemi alla difesa bianconera con i suoi ripetuti e veloci attacchi. I numeri parlano chiaro: otto falli subiti, un dato che eguaglia il record della Serie A 2025-2026, già fissato da Gianluca Mancini il 18 ottobre contro l’Inter.

Questo aspetto della partita non è passato inosservato e La Gazzetta dello Sport ha messo in luce la prestazione di Isaksen, considerandolo il migliore in campo nonostante non sia stato direttamente coinvolto nel gol vittoria di Basic, realizzato su assist di Cataldi.

Il quotidiano sportivo ha assegnato a Isaksen un secco 7, sottolineando il suo impatto sulla gara: «Incontenibile per lunghe fasi della gara. Parte sempre a tutta e crea scompiglio penetrando in area. Va vicinissimo al gol».

Una prestazione che conferma il danese come uno dei principali protagonisti della Lazio in questa stagione, capace di mettere in difficoltà anche le difese più solide della Serie A.