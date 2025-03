Isaksen Inter, I nerazzurri piombano sul giocatore

In queste ultime ore sono emerse delle notizie di mercato che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi biancocelesti

In casa Lazio si sta lavorando in vista di quella che sarà la sfida contro il Torino, in programma al rientro dalla sosta contro. Ma a tenere alta l’attenzione sono anche le voci di mercato che coinvolgono i biancocelesti e in particolar modo Gustav Isaksen.

Stando a quanto riportato da Repubblica infatti, dopo i primi interessi manifestati dagli inglesi del Tottenham, anche un altro club avrebbe dirottato le attenzioni in questa direzione. Il riferimento va all’Inter di Simone Inzgahi, che segue attentamente la situazione e potrebbe anche decidere di intervenire, con la Lazio che lo valuta circa 40 milioni di euro.