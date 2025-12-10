Infortunio Isaksen, il calciatore esce allo scoperto sulle sue condizioni: come sta il giocatore danese e quando potrà rientrare a disposizione

Infortunio Isaksen, le condizioni del danese tengono banco in casa Lazio. L’infortunio lo terrà fuori sicuramente contro il Parma. Le ultime

Pessime notizie per la Lazio e per i suoi tifosi: l’esterno offensivo Gustav Isaksen è costretto a uno stop forzato a causa di un problema fisico. Gli accertamenti successivi all’ultima gara di campionato contro il Bologna hanno confermato i timori: Isaksen ha riportato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore sinistro. La diagnosi esclude automaticamente il danese dalla prossima cruciale trasferta contro il Parma, in programma sabato.

A margine dell’annuncio, il giocatore stesso ha voluto commentare l’accaduto, intervenendo ai microfoni di CBS Sports Golazo. Le sue parole hanno espresso rammarico per l’impossibilità di scendere in campo, ma anche grande fiducia nei confronti della squadra e spirito di supporto.

La delusione e la promessa di pronto rientro

“Mi dispiace tanto per il problema fisico che ho avuto, volevo tanto continuare a giocare,” ha dichiarato Gustav Isaksen, evidenziando la sua frustrazione per l’interruzione forzata proprio in un momento in cui stava cercando continuità con la maglia biancoceleste. La lesione, sebbene di basso grado, richiede prudenza e un periodo di riposo per evitare ricadute.

L’esterno ha confermato la prima, amara, conseguenza del suo infortunio Isaksen: «Sicuramente salterò la gara contro il Parma». Questo forfait lascia Maurizio Sarri con un’opzione in meno nel reparto offensivo, obbligandolo a rivedere le scelte per l’importante scontro del Tardini.

Nonostante il rammarico personale, il danese ha mantenuto un atteggiamento positivo e combattivo, tipico degli sportivi professionisti. «Gli infortuni purtroppo possono accadere, spero che i miei compagni facciano bene, io sarò pronto a sostenerli», ha aggiunto. Una dichiarazione che sottolinea la coesione dello spogliatoio e la volontà del giocatore di rimanere parte integrante del gruppo anche da infortunato.

Impatto tattico e tempi di recupero

L’infortunio Isaksen non si limiterà probabilmente alla sola gara contro il Parma. Lesioni muscolari di basso grado richiedono in genere dalle due alle quattro settimane per una guarigione completa e un rientro sicuro. Questo significa che l’esterno è a forte rischio anche per gli impegni successivi, compresa la gara contro la Cremonese e, potenzialmente, quella contro l’Udinese.

La sua assenza apre la strada a Matteo Cancellieri o a Pedro sulla fascia destra, ma la rapidità e l’imprevedibilità del danese mancheranno certamente all’attacco laziale. La squadra dovrà ora dimostrare di saper reagire, onorando anche il desiderio di Isaksen di vedere i compagni fare bene.