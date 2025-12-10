Hanno Detto
Isaksen: «Contro il Parma non possiamo permetterci errori. Dobbiamo vincere per risalire la classifica. Sull’infortunio dico una cosa»
Isaksen ha parlato in un’intervista affrontando diversi temi e fra questi anche quello del suo infortunio che lo terrà fuori ancora per un po’ di tempo
Isaksen è protagonista di un’intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo. Diversi i temi affrontanti dall’attaccante danese.
CAMPIONATO – «Stiamo andando bene e dobbiamo continuare così. La classifica non è quella che pensavamo e per questo contro il Parma dobbiamo ottenere i tre punti».
DIFESA – «Il mio compito è quello di segnare e dobbiamo assolutamente migliorare. Ma dietro siamo molto solidi».
INFORTUNIO – «Mi dispiace. Volevo continuare a giocare. Di sicuro salterò la partita contro il Parma, ma sarò lì a sostenere i miei compagni».
