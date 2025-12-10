 Isaksen: «Contro il Parma non possiamo permetterci errori. Dobbiamo vincere per risalire la classifica. Sull'infortunio dico una cosa»
Connect with us

Hanno Detto

Isaksen: «Contro il Parma non possiamo permetterci errori. Dobbiamo vincere per risalire la classifica. Sull’infortunio dico una cosa»

Published

2 ore ago

on

By

Isaksen
Isaksen

Isaksen ha parlato in un’intervista affrontando diversi temi e fra questi anche quello del suo infortunio che lo terrà fuori ancora per un po’ di tempo

Isaksen è protagonista di un’intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo. Diversi i temi affrontanti dall’attaccante danese.

CAMPIONATO – «Stiamo andando bene e dobbiamo continuare così. La classifica non è quella che pensavamo e per questo contro il Parma dobbiamo ottenere i tre punti».

DIFESA – «Il mio compito è quello di segnare e dobbiamo assolutamente migliorare. Ma dietro siamo molto solidi».

INFORTUNIO – «Mi dispiace. Volevo continuare a giocare. Di sicuro salterò la partita contro il Parma, ma sarò lì a sostenere i miei compagni».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.