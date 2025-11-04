Isaksen, il danese si è ripreso la Lazio con prestazioni e gol. Ed ora è diventata ufficiale anche la decisione della sua Nazionale per le prossime sfide

Isaksen ritrova fiducia: convocazione in nazionale e crescita costante con la Lazio. Il danese si è ripreso anche la maglia della Nazionale.

La sosta per le Nazionali si avvicina e, tra le buone notizie in casa Lazio, spicca la convocazione di Isaksen da parte del commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer. L’esterno biancoceleste, dopo un periodo di adattamento e qualche difficoltà fisica, sta finalmente tornando ai livelli che la società e Maurizio Sarri si aspettavano al momento del suo arrivo a Roma.

Il ct danese ha inserito Gustav Isaksen nella lista dei convocati per le prossime sfide contro Bielorussia e Scozia, un segnale chiaro della ritrovata considerazione nei confronti dell’ex talento del Midtjylland. Dopo settimane di duro lavoro, il classe 2001 sembra aver trovato continuità e fiducia, sia con la maglia della Lazio che con quella della nazionale scandinava.

La prova più recente di questo momento positivo è arrivata nella partita contro il Cagliari, dove Isaksen ha sbloccato il risultato con un gol di grande importanza per i biancocelesti. Una rete che ha confermato la sua crescita e la sua voglia di essere protagonista. Al termine della gara, lo stesso attaccante ha espresso la sua determinazione ai microfoni ufficiali del club: «Voglio giocare così, devo tirare di più perché in questo momento sento che sto crescendo. Sono contento per oggi, ma voglio fare di più e continuare su questa strada».

Parole che raccontano perfettamente il momento di Isaksen, sempre più consapevole delle proprie qualità e del ruolo che può avere all’interno del progetto di Sarri. La sua velocità, la capacità di puntare l’uomo e la migliorata concretezza sotto porta stanno facendo la differenza nelle ultime uscite della Lazio, che ha ritrovato in lui un’arma offensiva preziosa.

La convocazione in nazionale rappresenta quindi non solo un premio per l’impegno e la crescita di Isaksen, ma anche un’ulteriore occasione per mostrare il suo valore su un palcoscenico internazionale. Dopo l’infortunio che ne aveva rallentato l’inserimento, il giovane danese è finalmente pronto a prendersi la scena, confermando le ottime impressioni che aveva lasciato in patria.

Con questa nuova energia e la fiducia ritrovata, Isaksen può diventare uno dei protagonisti della seconda parte di stagione biancoceleste, contribuendo con gol, assist e dinamismo al rilancio della Lazio in campionato e in Europa.