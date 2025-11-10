Inter Lazio, Zaccagni illumina San Siro: il capitano tra i migliori in campo dei biancocelesti, ma non basta. L’analisi della sua prestazione

Inter Lazio, la prestazione di Zaccagni contro i nerazzurri: leadership, carattere e otto falli subiti per il capitano biancoceleste

In una serata difficile come quella di San Siro, uno dei pochi fari accesi in casa Lazio è stato Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo biancoceleste, ormai punto di riferimento tecnico e caratteriale della squadra, è stato protagonista di una prestazione di grande sacrificio e determinazione. Ogni azione pericolosa, o anche solo una parvenza di essa, è passata dai suoi piedi.

Contro un’Inter nettamente superiore per qualità e condizione, Zaccagni ha dovuto combattere su ogni pallone, subendo una lunga serie di interventi duri. Già dopo soli due minuti, con il gol di Lautaro Martinez che ha indirizzato la gara, il numero 20 biancoceleste non si è tirato indietro e ha continuato a trascinare i compagni con grinta e carattere.

Zaccagni, il migliore in campo: otto falli subiti e tre avversari ammoniti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante laziale è stato «riempito di calci e falli» per tutta la gara, ma non ha mai smesso di lottare. Solo con le maniere forti si poteva fermarlo, e infatti ha provocato tre ammonizioni — Akanji, Sucic e Dumfries — oltre a un paio di episodi dubbi che avrebbero potuto costare altri cartellini, in particolare per Carlos Augusto, graziato dopo una vistosa trattenuta nel secondo tempo.

Paradossalmente, è stato proprio Zaccagni a essere ammonito per proteste dopo quell’episodio. Nonostante ciò, la sua prova resta da leader vero: otto falli guadagnati, tanta corsa e un costante impegno anche in fase difensiva.

La Lazio torna da Milano senza punti ma con una certezza: il suo capitano è in forma, motivato e pronto a trascinare i biancocelesti nella seconda parte di stagione. E le sue prestazioni, sempre più convincenti, potrebbero presto spingerlo a un ruolo da protagonista anche con la Nazionale italiana.