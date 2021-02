Inter Lazio, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Lazio ed Inter si sfideranno a San Siro, domani sera alle ore 20.45: ecco dove vedere il match in TV e in streaming

Sarà Inter-Lazio la gara di chiusura delle 22^ giornata di Serie A. Un appuntamento importante, un match ad alta quota per la lotta alle zone alte della classifica.

Ma dove seguire il match? L’appuntamento – che allo stadio San Siro è per le ore 20.45 – sarà trasmesso da Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming, invece, sarà godibile attraverso le piattaforme di Sky GO e Now TV.