Inter Lazio, tre assenti biancocelesti in vista della sfida contro i nerazzurri: tutti gli aggiornamenti sulla sfida di oggi

Inter Lazio sarà una sfida cruciale per i biancocelesti che potrebbero coronare alla grande una stagione con la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri saranno un avversario difficile da affrontare, soprattutto con determinate assenze.

Il tecnico dei capitolini dovrà infatti fare a meno di Pellegrini, squalificato per il giallo rimediato con la Juventus, e di Patric, la cui stagione è terminata in anticipo per un intervento alla caviglia. Infine il portoghese Nuno Tavares sta svolgendo ancora del lavoro a parte per riprendersi da un infortunio.