 Inter Lazio, tensione tra Gila, Guendouzi e Cataldi
Inter Lazio, che scintille: tensione tra Gila, Guendouzi e Cataldi dopo il gol di Lautaro Martinez! Ecco cosa è successo

15 minuti ago

Inter Lazio, che scintille: tensione tra Gila, Guendouzi e Cataldi dopo il gol di Lautaro Martinez! La ricostruzione

Avvio complicato per la Lazio a San Siro. Dopo meno di tre minuti di gioco, l’Inter ha trovato il vantaggio grazie a una splendida rete di Lautaro Martinez, che ha sbloccato la partita con una conclusione precisa e imparabile. Il capitano nerazzurro, implacabile sotto porta, ha confermato ancora una volta il suo eccezionale stato di forma, portando subito avanti la squadra di Cristian Chivu.

Come riportato da Alessio De Giuseppe, bordocampista di DAZN, subito dopo il gol si è registrato un momento di tensione in casa biancoceleste. In particolare, Mario Gila, Matteo Guendouzi e Danilo Cataldi hanno avuto un confronto acceso in campo, discutendo delle disattenzioni difensive che hanno permesso all’Inter di passare in vantaggio.

Lazio sorpresa dall’intensità dell’Inter

Il gol immediato dei nerazzurri ha messo in evidenza le difficoltà della Lazio nell’approccio alla gara. I biancocelesti, sorpresi dall’aggressività e dalla velocità dell’Inter nei primi minuti, hanno subito cercato di riordinare le idee dopo la rete. Il confronto tra i giocatori, pur acceso, testimonia la voglia del gruppo di reagire e correggere subito gli errori che hanno portato al gol dell’1-0.

Per la Lazio, ora, l’obiettivo sarà ritrovare compattezza e lucidità, provando a rientrare in partita contro un’Inter che ha iniziato il match con grande determinazione e qualità.

