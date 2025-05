Inter Lazio, Inzaghi perde una pedina importante in vista del match a San Siro contro i biancocelesti! Di chi si tratta

Inter Lazio, grave problema per i nerazzurri! I meneghini privi di un giocatore importantissimo: ecco le ultime da Milano

La sfida Inter Lazio sarà di certo uno dei match più appassionanti del prossimo turno di Serie A. I biancocelesti arrivano esausti al match ma lo stesso vale per gli uomini di Inzaghi che dovranno fare a meno di un giocatore importante.

Stando alle parole di SkySport infatti Frattesi si è fermato e non riuscirà a recuperare la condizione necessaria in tempo per la partita contro i capitolini. Una grande perdita per i lombardi che dovranno fare a meno di una delle carte più utilizzate a gara in corso per ferire l’avversaria nelle partite bloccate.