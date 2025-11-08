Inter Lazio, esame Champions per i biancocelesti. La squadra di Sarri cerca risposte contro i nerazzurri: la difesa reggerà il confronto?

Inter Lazio, il muro biancoceleste sfida l’attacco più prolifico della Serie A: il test decisivo per la retroguardia di Sarri e per la corsa Champions

La Lazio è pronta ad affrontare l’Inter a San Siro, un match che rappresenta un vero e proprio esame per la squadra di Maurizio Sarri, che dovrà confermare il suo solido muro difensivo contro l’attacco più prolifico della Serie A. La formazione nerazzurra, con 24 gol segnati in 10 partite, è a una media invidiabile di 2,4 gol a partita. Dall’altra parte, la Lazio ha finora chiuso sei gare senza subire gol e ha incassato solo sette reti, piazzandosi al terzo posto per minor numero di gol subiti, dietro Roma e Como.

La fase difensiva, il lavoro di Sarri

Sarri ha lavorato in maniera maniacale sulla difesa in questo suo secondo ciclo alla Lazio, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con la squadra reduce da quattro gare consecutive senza subire reti. La retroguardia biancoceleste, seppur composta da difensori che conoscono già il tecnico (a parte Tavares e Provstgaard), è stata solida e reattiva. Tavares, però, è fermo per infortunio, mentre il danese Provstgaard si è integrato subito nel sistema di gioco di Sarri, rivelandosi una sorpresa positiva. Domani, a causa della squalifica di Romagnoli, sarà proprio Provstgaard a giocare da titolare.

Gila, leader della difesa senza Romagnoli

Mario Gila, uno dei protagonisti più costanti in difesa, guiderà il reparto, un compito non da poco vista l’assenza di Romagnoli, che potrebbe non essere convocato per la sfida di San Siro a causa di una contrattura al flessore. Il centrale spagnolo, che finora ha mostrato prestazioni di alto livello, sarà chiamato a fermare l’attaccante Lautaro Martínez e a dirigere la retroguardia biancoceleste, un ruolo che, come spiega Sarri, è cruciale nei meccanismi difensivi della squadra. Gila ha già dimostrato di sapersi adattare a questo ruolo, e il test contro l’Inter sarà fondamentale per la sua crescita come leader difensivo.

Ivan Provedel, l’uomo imbattibile

Anche il portiere Ivan Provedel, protagonista di una striscia di 360 minuti senza subire gol, avrà un ruolo fondamentale nel mantenere inviolata la porta biancoceleste. La Lazio, infatti, punta a confermare la sua difesa imperforabile per dare continuità alla sua straordinaria prestazione difensiva in campionato, facendo un altro passo verso l’elite delle squadre italiane. Sarà un test decisivo, ma Sarri e i suoi uomini sono pronti a rispondere presente.