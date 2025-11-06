Inter Lazio, l’amarcord dei biancocelesti è alla stagione 2018/2019 quando Milinkovic-Savic faceva sognare la squadra di Inzaghi! – VIDEO

Domenica sera la Lazio sarà ospite dell’Inter a San Siro, in un incontro che si preannuncia complicato per la formazione di Maurizio Sarri, viste le difficoltà storiche dei biancocelesti nello stadio meneghino. I precedenti parlano chiaro: i nerazzurri rappresentano quasi un tabù per la squadra capitolina, che non riesce a imporsi a Milano da oltre sei anni.

L’ultimo successo risale infatti al 31 marzo 2019, quando sulla panchina laziale sedeva ancora Simone Inzaghi, oggi allenatore proprio dell’Inter. In quella occasione la Lazio vinse 0-1 grazie a una rete di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che fu tra i protagonisti assoluti di quella stagione. Il gol arrivò al 13’ del primo tempo: un colpo di testa preciso e potente da due passi su cross calibrato di Luis Alberto, che sorprese l’allora portiere nerazzurro Samir Handanovic.

Lazio, il ricordo social del club biancoceleste

A pochi giorni dal match, la società biancoceleste ha voluto ravvivare la memoria dei tifosi pubblicando sui propri profili social il video di quella vittoria, accompagnato da un messaggio di speranza e determinazione. Un modo per caricare l’ambiente e ricordare che, nonostante le difficoltà, la Lazio è già riuscita a compiere l’impresa a San Siro.

Il confronto di domenica rappresenta dunque un’occasione importante per invertire la tendenza e rilanciare le ambizioni dei biancocelesti in campionato, contro un’Inter che resta tra le squadre più solide e spettacolari della Serie A 2025/2026.