Infortunio Zaccagni, grande preoccupazione in casa Lazio: sensazioni non positive. Il capitano biancoceleste oggi è atteso dagli esami

Un’altra, pesantissima tegola si abbatte sulla Lazio, forse la più dolorosa di tutte. L’infortunio che ha fermato Mattia Zaccagni alla vigilia della partita contro il Torino rischia di essere serio e di tenere il capitano lontano dai campi per un lungo periodo. Un colpo durissimo per una squadra già in piena emergenza, che ora perde il suo leader tecnico ed emotivo.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi Zaccagni si sottoporrà agli esami strumentali per fare chiarezza sull’entità del problema muscolare all’adduttore. A Formello si incrociano le dita, ma le sensazioni non sono positive. La speranza è che la sosta per le nazionali possa essere sufficiente per rimetterlo a disposizione di Sarri, ma il timore è che si tratti di una lesione di secondo grado, che comporterebbe uno stop ben più prolungato.

Per il capitano è un momento di grande sconforto. Oltre a saltare le partite con il club, è stato costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale, un colpo durissimo a livello personale. L’infortunio, inoltre, sembra essere la conseguenza di problemi che si trascinano da tempo: lo stesso giocatore è convinto che la lombalgia delle ultime settimane abbia condizionato il suo modo de correre, esponendolo a questo nuovo problema muscolare.

Per Sarri, l’assenza del suo numero 10 è un disastro. In un momento in cui la Lazio ha un disperato bisogno di punti di riferimento, perde il suo giocatore di maggior talento e carisma. La sosta arriva come una benedizione per provare a recuperare gli altri infortunati, ma inizia con la peggiore delle notizie. La Lazio intera trattiene il fiato, in attesa di un verdetto che si spera non sia troppo severo.