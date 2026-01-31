Infortunio Zaccagni: il comunicato ufficiale della Lazio sul capitano

Infortunio Zaccagni, le condizioni dell’esterno dopo i controlli di questa mattina a Formello: ecco qual è l’esito degli esami strumentali

La Lazio ha ufficializzato la notizia dell’infortunio di Mattia Zaccagni, capitano della squadra, a seguito degli esami effettuati nella mattinata odierna. Il club ha comunicato che il calciatore ha subito una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome.

Lesione muscolare per Zaccagni: i dettagli sugli esami

Zaccagni si è sottoposto a esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, dove è stato diagnosticato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un periodo di tempo non ancora definito. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Lazio, Zaccagni ha già avviato il percorso riabilitativo sotto la supervisione del suo staff medico, composto dal Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale Dott. Italo Leo.

Infortunio Zaccagni, le tempistiche di recupero

L’infortunio, che riguarda un muscolo addominale, è stato valutato con attenzione dallo staff medico della Lazio, che ha confermato che il capitano verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire la tempistica del recupero. Attualmente, non sono stati forniti dettagli precisi sulla durata dell’infortunio, ma l’augurio è che il giocatore possa tornare in campo il più presto possibile.

Infortunio Zaccagni:, come cambia la squadra di Sarri

L’assenza di Mattia Zaccagni rappresenta un duro colpo per la squadra di Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più rappresentativi in vista delle prossime partite cruciali. La Lazio dovrà adattarsi e trovare nuove soluzioni per affrontare la parte finale della stagione senza il suo capitano, con l’allenatore che dovrà monitorare attentamente la situazione per sostituirlo adeguatamente nel reparto offensivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!