Infortunio Tavares, il portoghese di nuovo in gruppo

Arrivano buone notizie in casa Lazio in merito all’infortunio subito da Nuno Tavares, che si è aggiunto al gruppo

La Lazio di mister Baroni sta preparando il prossimo impegno di campionato in programma contro il Torino, con i biancocelesti che sono chiamati a riscattare il passo falso avvenuto contro il Bologna nel turno precedente di campionato.



In queste ore arrivano buone notizie per Marco Baroni, perché come riportato da Sky, nella seduta di allenamento odierna è tornato ad allenarsi in gruppo Nuno Tavares, che punta a rientrare tra i convocati proprio contro i granata.