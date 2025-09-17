Infortunio Lazzari, si allungano i tempi di recupero: le ultime dall’infermeria Lazio sulle condizioni del fluidificante di Sarri

Nubi scure si addensano sull’infermeria della Lazio, e le notizie che arrivano non sono affatto confortanti per Maurizio Sarri. In vista del sentitissimo derby di domenica contro la Roma, il tecnico biancoceleste rischia seriamente di non poter recuperare nessuno degli infortunati, trovandosi a dover gestire un’emergenza in più reparti. L’avvicinamento alla stracittadina si preannuncia quindi in salita, con assenze pesanti che potrebbero condizionare le scelte di formazione.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione più enigmatica riguarda Matias Vecino. Sebbene il centrocampista uruguaiano sia clinicamente guarito dal suo problema fisico, le sue sensazioni personali non sono ancora positive. Permane un enorme punto interrogativo sulla sua effettiva disponibilità, con il giocatore che non ha ancora ripreso il lavoro in gruppo. La sua probabile assenza costringerebbe Sarri a schierare in una partita così delicata uno tra i giovani Belahyane e Dele-Bashiru, riducendo drasticamente il tasso di esperienza in mezzo al campo.

Poche speranze anche per il reparto difensivo. Patric ne avrà ancora per qualche giorno e il suo rientro in gruppo è previsto, nella migliore delle ipotesi, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, escludendolo di fatto dalla sfida con i giallorossi.

La tegola più pesante riguarda però Manuel Lazzari. Quello che inizialmente era stato diagnosticato come un semplice affaticamento muscolare si è rivelato essere un infortunio ben più serio. Gli esami hanno evidenziato una lesione al soleo, un problema fastidioso e delicato da gestire. I tempi di recupero si allungano notevolmente: il terzino destro dovrà rimanere ai box per almeno altri 15 giorni, saltando non solo il derby ma anche i successivi impegni. Un’assenza di lungo corso che complica ulteriormente i piani di Sarri sulla corsia di destra.