Infortunio Lazzari: buone notizie dall’esterno. Non è escluso che…

Lazzari
Lazzari

Infortunio Lazzari: buone notizie dall’esterno. Non è escluso che… Quando potrebbe tornare il fluidificante della Lazio

Finalmente una buona notizia dall’infermeria. In una settimana dominata da bollettini medici preoccupanti e squalifiche, la Lazio ritrova un piccolo, ma significativo, sorriso. Manuel Lazzari sta bruciando le tappe del suo recupero e potrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri prima del previsto, offrendo una boccata d’ossigeno a una squadra in piena emergenza.

Fermo da inizio settembre a causa di una lesione al polpaccio, rimediata dopo la sua unica e sfortunata apparizione stagionale contro il Como, il terzino aveva come obiettivo un rientro dopo la sosta di ottobre. Ma, come riporta Il Messaggero, i progressi degli ultimi giorni sono stati sorprendenti. Lazzari ha già ripreso a correre in campo a Formello, e, dato ancora più incoraggiante, ha iniziato a lavorare anche con il pallone tra i piedi.

Segnali talmente positivi che ora non si esclude un suo recupero lampo. La nuova ipotesi è quella di una convocazione già per la partita di sabato contro il Torino, l’ultima prima della pausa per le Nazionali. Anche se solo per la panchina, la sua presenza sarebbe di fondamentale importanza.

Il suo rientro assume un valore strategico enorme alla luce della nuova emergenza creatasi sulle fasce difensive. Dopo la vittoria di Genova, infatti, la Lazio si è ritrovata a fare i conti con i problemi fisici di Adam Marušić e Luca Pellegrini, lasciando Sarri con opzioni limitatissime nel ruolo. Avere a disposizione un giocatore dell’esperienza e della velocità di Lazzari, anche solo per uno spezzone di gara, sarebbe un lusso insperato. Lo staff medico non correrà rischi, ma la speranza di rivedere il numero 29 tra i convocati già sabato è concreta.

