 Infortunio Isaksen, il comunicato del club sulle sue condizioni
Infortunio Isaksen, arriva il comunicato ufficiale del club sulle condizioni dell'attaccante danese: l'esito degli esami parla di lesione all'adduttore sinistro!

Infortunio Isaksen, arriva il comunicato ufficiale della Lazio sulle condizioni dell’attaccante danese: si tratta di lesione all’adduttore sinistro!

La S.S. Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il comunicato riguardante le condizioni di Gustav Isaksen, uscito all’intervallo della sfida contro il Bologna per un problema muscolare. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno chiarito la natura dell’infortunio.

Questo il testo integrale diffuso dal club:

COMUNICATO – «Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni».

Il danese ha dunque riportato una lesione di basso grado, confermando i timori dei giorni precedenti. Isaksen ha già iniziato il programma riabilitativo e la Lazio monitorerà la situazione passo dopo passo per stabilire i tempi di recupero, che al momento non sono ancora stati definiti ufficialmente.

