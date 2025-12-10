News
Infortunio Isaksen, Parma e non solo! Sarri perde l’attaccante danese per la lesione all’adduttore: ecco le prime stime sui tempi di recupero del giocatore biancoceleste
Infortunio Isaksen, Parma e non solo! Sarri perde l’attaccante danese per la lesione all’adduttore: il Corriere dello Sport parla di 20 giorni di stop
Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Gustav Isaksen per le prossime settimane. L’esterno danese, costretto a lasciare il campo all’intervallo della gara contro il Bologna per un fastidio muscolare, si è sottoposto ieri agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore sinistro. I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni.
Come riferito da Il Corriere dello Sport, Isaksen salterà sicuramente le sfide contro Parma e Cremonese del 20 dicembre. La sua presenza verrà poi rivalutata in vista dell’ultima partita del 2025, il match del 27 dicembre contro l’Udinese.
Nel frattempo, Sarri dovrà ridisegnare il tridente d’attacco: sulla fascia destra toccherà a Mattia Cancellieri, che partirà titolare già dalla gara del Tardini. Un’alternanza forzata, quella tra i due esterni, che continua a ripetersi: raramente Isaksen e Cancellieri sono riusciti a essere entrambi disponibili contemporaneamente.
LEGGI ANCHE – Infortunio Isaksen, il comunicato del club sulle sue condizioni
News
Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club
Lazio Roma, che bellissimi ricordi! Un derby indimenticabile vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo dei biancocelesti Domenica...
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra a cui è stata affidata la direzione del match!
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra arbitrale che dirigerà...
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! L’attaccante del Betis possibile rinforzo: le sue caratteristiche sono adatte a Sarri?
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! Il Messaggero fa il nome del colombiano come possibile rinforzo per...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.