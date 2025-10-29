Infortunio Gigot, prosegue il recupero del difensore biancoceleste: ecco qual è il piano della Lazio per farlo rientrare a disposizione a fine anno!

Infortunio Gigot, prosegue il recupero del difensore biancoceleste: verso Clairefontaine per la riatletizzazione dopo l’intervento. Le ultime sulle condizioni

Il difensore francese Samuel Gigot, classe 1993, non ha ancora avuto la possibilità di esordire ufficialmente con la Lazio. Come ricordato da Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro la Juventus, «Gigot ha fatto un allenamento». Un dato che sintetizza perfettamente la sua stagione fin qui: iniziata con il ritiro estivo di Formello, ma interrotta quasi subito a causa di un problema fisico che ha reso necessario un intervento chirurgico.

Il centrale transalpino, arrivato con l’obiettivo di rafforzare la retroguardia biancoceleste, ha collezionato soltanto pochi minuti nella prima amichevole estiva contro la Primavera, senza più tornare in campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore è prossimo a rientrare in Francia, presso il centro federale di Clairefontaine, per intraprendere un percorso di riatletizzazione volto a completare il recupero.

Rientro possibile entro fine anno

Nella migliore delle ipotesi, Gigot potrebbe tornare a disposizione entro la fine del 2025, anche se al momento non figura nella lista della Serie A. La sua situazione sarà rivalutata nelle prossime settimane, in vista del mercato di gennaio, periodo in cui la società potrebbe prendere nuove decisioni sul suo futuro.

Durante l’estate, infatti, il difensore aveva ricevuto alcune proposte per lasciare la Capitale, tutte respinte dalla Lazio proprio a causa delle sue condizioni fisiche. L’obiettivo, ora, è completare la riabilitazione e tornare a pieno regime per aiutare la squadra nella seconda parte di stagione, offrendo a Sarri una soluzione in più in difesa.

