Infortunio Castellanos, l’attaccante della Lazio punta al rientro in breve tempo. L’obiettivo è quello di essere a disposizione per quella partita

Infortunio Castellanos: l’argentino verso il ritorno in campo con la Lazio. L’argentino prosegue il suo recupero per essere a disposizione a breve.

Il cammino di recupero di Castellanos procede a ritmo costante. L’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane sta lentamente lasciando spazio al ritorno dell’attaccante argentino, come riportato da Il Messaggero. Le condizioni del giocatore sono in miglioramento e l’obiettivo è quello di rientrare dopo la sosta per le nazionali di novembre, pronto a dare il suo contributo alla Lazio guidata da Maurizio Sarri.

Secondo le ultime indicazioni, il rientro di Castellanos è previsto per la gara contro il Lecce, in calendario il prossimo 23 novembre. In questo momento, l’ex Salernitana rappresenta il più avanti tra gli indisponibili, rispetto a Rovella e Cancellieri, che stanno seguendo percorsi di recupero differenti e più lunghi. L’attaccante argentino, dunque, sarà probabilmente il primo a tornare a disposizione pienamente dopo gli infortuni che hanno condizionato la fase iniziale della stagione biancoceleste.

L’apporto di Castellanos sarà determinante soprattutto nel periodo in cui Ciro Immobile, o Dia, lascerà temporaneamente la Capitale per partecipare alla Coppa d’Africa con il Senegal. Fino ad ora, la Lazio ha dovuto fare affidamento sull’ex Salernitana come unico riferimento centrale in attacco, una situazione che ha messo in evidenza quanto il suo ritorno sia fondamentale per garantire profondità e competitività nella fase offensiva della squadra.

L’infortunio di Castellanos ha inevitabilmente influito sulle scelte tattiche di Sarri. L’allenatore biancoceleste ha dovuto adattare il modulo offensivo, contando su alternative che non sempre hanno garantito lo stesso impatto dell’argentino. Ora, con il miglioramento delle condizioni fisiche del giocatore, la Lazio può programmare un ritorno graduale e mirato, cercando di non forzare i tempi e di evitare possibili ricadute.

Il percorso di recupero di Castellanos include allenamenti personalizzati e sedute mirate per rafforzare l’area muscolare coinvolta nell’infortunio. Lo staff medico e tecnico sta monitorando costantemente i progressi, assicurandosi che il ritorno in campo avvenga in condizioni ottimali. Quando l’argentino tornerà disponibile, la Lazio potrà contare su un attaccante capace di incidere sia in termini di gol che di gioco di squadra, aumentando le opzioni offensive per Sarri.

In sintesi, l’infortunio di Castellanos sembra ormai alle spalle e il ritorno dell’attaccante rappresenta un’iniezione di fiducia per la Lazio. La speranza è vederlo protagonista già contro il Lecce, pronto a riprendere il suo ruolo da punto di riferimento nell’attacco biancoceleste. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

