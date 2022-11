Infortunio Deulofeu, l’attaccante esce in lacrime dal campo: i dettagli

Deulofeu ha terminato in anticipo la sfida contro il Napoli a causa di un infortunio riscontrato durante il primo tempo

Non arrivano buone notizie per Sottil, che nonostante l’imminente sosta per il Mondiale, rischia di dover fare a meno di Deulofeu per un lungo periodo.

Lo spagnolo, durante la partita contro il Napoli è uscito anzitempo dal terreno di gioco in lacrime a causa di una possibile distorsione alla caviglia sinistra.