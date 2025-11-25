La Lazio deve far fronte a quello che è stato l’infortunio di Cataldi? Come risollevare ad oggi la situazione

La Lazio si ritrova a fare nuovamente i conti con un problema fisico che coinvolge uno dei suoi giocatori più importanti: Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, pilastro del gioco di Maurizio Sarri, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo i primi 45 minuti della sfida contro il Lecce, a causa di un fastidio muscolare avvertito sul finale di primo tempo. Le prime valutazioni dello staff medico della Lazio parlerebbero di una lesione di basso grado, un problema apparentemente contenuto, ma che potrebbe nascondere qualche insidia in più.

Cataldi, come sottolineato dallo stesso ambiente biancoceleste, non ha voluto rischiare. Il giocatore ha infatti preferito fermarsi immediatamente, evitando di forzare e scongiurando così un peggioramento che avrebbe potuto compromettere in maniera più pesante il suo percorso nelle prossime settimane. Eppure, nonostante la prudenza, resta il timore che il problema muscolare possa rivelarsi più serio del previsto. La Lazio attende ora gli esami strumentali e un comunicato ufficiale che possa fare chiarezza sui tempi di recupero del centrocampista.

La sua uscita ha costretto Sarri a rivedere immediatamente i piani tattici. Al rientro dagli spogliatoi, al posto di Cataldi è stato inserito Matias Vecino, chiamato a dare equilibrio e copertura alla mediana biancoceleste. Il tecnico della Lazio aveva bisogno di una sostituzione pronta e affidabile, e l’uruguaiano ha preso il posto del regista con l’obiettivo di mantenere ordine in una partita delicata.

Quel che è certo, al momento, è che Cataldi non sarà disponibile per il prossimo impegno della Lazio contro il Milan. Una perdita significativa, considerando il ruolo centrale che il giocatore ricopre all’interno delle geometrie sarriane. Cataldi è infatti il principale punto di raccordo tra difesa e centrocampo, l’uomo incaricato di avviare la manovra e dare ritmo al possesso palla. La sua assenza obbligherà Sarri a ridisegnare la struttura della squadra, probabilmente confermando nuovamente Vecino in cabina di regia o valutando soluzioni alternative già provate in passato.

Per la Lazio si tratta di un momento delicato, in cui la gestione delle energie e della condizione fisica dei giocatori diventa cruciale. Cataldi, dal canto suo, attenderà con serenità l’esito degli accertamenti, con la speranza di poter tornare al più presto a guidare il centrocampo biancoceleste. Nel frattempo, la Lazio dovrà fare di necessità virtù, cercando di non perdere ritmo e continuità proprio mentre il calendario si fa sempre più impegnativo.

