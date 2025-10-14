Infortunio Castellanos, attesa per il comunicato della Lazio. E sui tempi di recupero...

Infortunio Castellanos, la Lazio trema: lesione al retto femorale e stop di sei settimane. Attesa per le comunicazioni del club

L’infortunio Castellanos scuote la Lazio e complica i piani di Maurizio Sarri in un momento già delicato della stagione. L’attaccante argentino dovrà restare ai box per circa un mese e mezzo dopo aver riportato, secondo le prime indiscrezioni, una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Si tratta di un problema muscolare serio che obbligherà il giocatore a uno stop prolungato e priverà la squadra biancoceleste del suo principale riferimento offensivo.

La notizia dell’infortunio Castellanos è stata diffusa dal Corriere dello Sport, ma al momento la Lazio non ha ancora diramato un comunicato ufficiale. Il club capitolino potrebbe confermare l’esito degli esami già oggi, in occasione della ripresa degli allenamenti a Formello. Se la diagnosi dovesse essere confermata, i tempi di recupero stimati sarebbero di circa sei settimane, con un rientro previsto non prima della fine di novembre.

Un’assenza pesante per la squadra di Sarri, che perde un giocatore capace di incidere in modo determinante: con 2 gol e 3 assist, Castellanos ha partecipato direttamente al 50% delle reti segnate finora dalla Lazio (5 su 10). La sua capacità di muoversi tra le linee, creare spazi e favorire gli inserimenti dei compagni lo aveva reso un elemento imprescindibile nell’attacco biancoceleste.

L’infortunio Castellanos si aggiunge a una lunga lista di defezioni che stanno mettendo a dura prova la rosa della Lazio. Anche Boulaye Dia è ai box per i soliti problemi alla caviglia destra e non ha risposto alla convocazione del Senegal per le qualificazioni mondiali. Senza i due attaccanti principali, Sarri dovrà cercare soluzioni d’emergenza per affrontare le prossime gare di campionato e coppa, affidandosi probabilmente all’esperienza di Pedro o all’adattamento di Noslin come punta centrale.

La situazione rende ancora più complicata la gestione del reparto offensivo, soprattutto in vista del difficile calendario che attende la Lazio nelle prossime settimane. Sarri e lo staff medico sperano che l’infortunio Castellanos possa evolversi positivamente e che i tempi di recupero possano accorciarsi, ma la prudenza resta d’obbligo per evitare ricadute.

In un momento in cui la squadra ha bisogno di continuità e risultati, l’infortunio Castellanos rappresenta una vera tegola per la Lazio, costretta ora a reinventare il proprio attacco e a trovare nuove risorse per restare competitiva su tutti i fronti. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»