Infortunio Bremer, lo juventino dovrà operarsi e salta la Lazio. Tegola pesante in casa bianconera: lesione del menisco per il brasiliano

Una tegola pesantissima si abbatte sulla Juventus e sui suoi tifosi. In un momento cruciale della stagione, il club bianconero perde per un lungo periodo uno dei suoi uomini chiave: Gleison Bremer. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata confermata da una nota ufficiale della società, che gela le speranze di vedere il difensore brasiliano in campo nel prossimo futuro. Per lui si prospetta un nuovo, lungo e difficile percorso di recupero.

Il pilastro della retroguardia di Igor Tudor si è dovuto fermare a causa di un grave problema al ginocchio sinistro. Il club, per fare chiarezza sulla situazione, ha organizzato un consulto specialistico a Lione, il cui esito è stato purtroppo quello più temuto. La diagnosi non ha lasciato spazio a interpretazioni: lesione del menisco mediale, una condizione che richiede necessariamente un’operazione chirurgica per essere risolta. Si tratta di un colpo durissimo per il giocatore, che si era affermato come leader indiscusso del reparto arretrato e punto di riferimento per tutta la squadra.

L’assenza di Bremer crea un’autentica emergenza difensiva per la Juventus. Il tecnico dovrà reinventare la difesa e trovare nuove soluzioni in vista dei prossimi, delicati impegni. La prima, pesantissima, conseguenza è già ufficiale: il difensore brasiliano salterà sicuramente l’importante sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica 26 ottobre, ma lo stop sarà inevitabilmente molto più lungo.

Di seguito, la nota diramata dal club che ufficializza l’infortunio: «Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva».

