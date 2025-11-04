 Infortuni Lazio, la situazione continua ad essere di emergenza: ecco il piano di Sarri per recuperare gli indisponibili
Connect with us

News

Infortuni Lazio, la situazione continua ad essere di emergenza: ecco il piano di Sarri per recuperare gli indisponibili

News

Calciomercato Lazio, Sarri attende l'arrivo di quel giocatore che potrebbe cambiare notevolmente la stagione

News

Isaksen, il danese si è ripreso la Lazio con prestazioni e gol. Ed ora è diventata ufficiale anche la decisione della sua Nazionale per le prossime sfide

Lazio Women News

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

News

Esonero Pioli, adesso è ufficiale! L'ex Milan e Lazio sollevato dall'incarico! Ecco il comunicato della Fiorentina

News

Infortuni Lazio, la situazione continua ad essere di emergenza: ecco il piano di Sarri per recuperare gli indisponibili

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Infortuni Lazio: Sarri attende la sosta per recuperare i suoi uomini. I biancocelesti continuano ad essere in emergenza per i diversi problemi fisici.

La lista degli infortuni della Lazio continua a preoccupare Maurizio Sarri, ma la sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto. Dopo settimane complicate e una rosa ridotta all’osso, il tecnico biancoceleste potrà finalmente tirare il fiato e programmare il recupero di diversi giocatori chiave. L’obiettivo è ritrovare una squadra più completa già alla ripresa del campionato, quando la Lazio affronterà il Lecce in una sfida fondamentale per restare agganciata alla zona europea.

Il primo nome sulla lista degli infortuni della Lazio è quello di Valentín Castellanos. L’attaccante argentino, fermato da una lesione al retto femorale rimediata contro l’Atalanta, sta proseguendo il percorso di recupero con buoni risultati. Le sensazioni sono positive e lo staff medico conta di riaverlo a disposizione subito dopo la sosta. Sarri lo considera un elemento importante per dare peso e profondità all’attacco, anche perché Boulaye Dia continua a convivere con un fastidio alla caviglia e, a dicembre, dovrà partire per la Coppa d’Africa.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Buone notizie anche sul fronte Nuno Tavares. Il terzino portoghese, alle prese con una lesione al soleo sinistro, sta smaltendo l’infortunio e utilizzerà la pausa per completare la riabilitazione. Se non ci saranno intoppi, potrebbe essere convocato già per la partita contro il Lecce, garantendo così a Sarri un’alternativa preziosa sulla fascia sinistra.

Più complessa la situazione di Cancellieri e Rovella, due tra i casi più delicati nella gestione degli infortuni della Lazio. L’esterno offensivo dovrà restare ancora fermo: il suo rientro è previsto non prima di dicembre. Per quanto riguarda Rovella, invece, la pubalgia continua a rappresentare un problema difficile da risolvere. Il centrocampista classe 2001 sta seguendo una terapia conservativa, con l’obiettivo di evitare un intervento più invasivo. Nonostante la voglia del giocatore di tornare in campo già contro l’Inter, lo staff medico – in accordo con Sarri – preferisce non forzare i tempi, puntando al recupero completo per la gara con il Lecce.

Dopo settimane di emergenza e soluzioni d’emergenza, la Lazio spera di poter voltare pagina. Con la sosta e il graduale recupero dei suoi infortunati, Sarri potrà finalmente lavorare con una rosa più ampia e competitiva, riducendo il peso dei numerosi infortuni della Lazio che finora hanno condizionato il rendimento biancoceleste.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.