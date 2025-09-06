 Infortuni Lazio, qual è la situazione intorno a Formello. Previsto qualche recupero? Le ultime - Lazio News 24
Infortuni Lazio, qual è la situazione intorno a Formello. Previsto qualche recupero? Le ultime

Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Image Sport Nella foto: Maurizio Sarri

Infortuni Lazio: luci e ombre a Formello nella settimana di preparazione

Penultima seduta di allenamento settimanale a Formello per la Lazio, un momento che porta con sé luci e ombre per Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste continua a fare i conti con un gruppo ridotto a causa delle assenze legate ai convocati nelle Nazionali e, soprattutto, per via di alcuni problemi fisici che stanno condizionando la preparazione. La lista degli infortuni Lazio si è infatti allungata nelle ultime ore, complicando i piani del tecnico toscano.

I nazionali out, ma ci sono segnali incoraggianti

Negli ultimi giorni di lavoro a Formello, la Lazio ha dovuto rinunciare a diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: Mandas, Hysaj, Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Dia e Zaccagni non sono quindi stati presenti in squadra. Nonostante ciò, Sarri ha ricevuto risposte positive da alcuni rientri importanti. Su tutti, Marusic, che dopo aver sofferto di fastidi muscolari ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo, e Isaksen, il quale è tornato a disposizione dopo i problemi agli adduttori. Proprio il danese è stato testato sulla fascia destra, mentre per l’altro esterno, Noslin, si è valutata la possibilità di impiego sulla corsia opposta.

Allarme infortuni Lazio: Lazzari si ferma, attenzione a Pedro

La situazione più delicata riguarda però Manuel Lazzari. L’esterno ha subito un affaticamento muscolare che lo costringerà a uno stop forzato. È una notizia che preoccupa lo staff medico e tecnico, considerando il rendimento positivo del giocatore fino a questo momento. Anche Pedro, pur essendo gestito con grande cautela vista l’età – lo spagnolo ha 38 anni –, è monitorato costantemente per evitare complicazioni in vista della prossima gara contro il Sassuolo.

Patric ancora indietro: dubbi sulla sua presenza

Un altro problema legato agli infortuni Lazio riguarda Patric. Il difensore spagnolo fatica a ritrovare la forma migliore e difficilmente potrà essere a disposizione per la sfida imminente. Questo complica ulteriormente le scelte di Sarri nel reparto difensivo, che dovrà gestire la situazione con attenzione per mantenere equilibrio e competitività.

Cautela e ottimismo

In definitiva, nonostante qualche grattacapo legato agli infortuni Lazio, lo staff biancoceleste lavora con prudenza per recuperare gli elementi fondamentali e preparare al meglio la squadra. I segnali positivi da Marusic e Isaksen rappresentano un buon viatico in vista dei prossimi impegni, ma la gestione degli altri infortunati sarà decisiva per il prosieguo della stagione.

