Rovella Lazio, corsa conro il tempo per il rientro del centrocampista: segnali positivi per il rientro in campo, ma resta incertezza. La situazione

La situazione di Nicolò Rovella continua a tenere in apprensione la Lazio e i tifosi biancocelesti. Il centrocampista classe 2001, alle prese con una pubalgia ostinata, si trova in una fase delicata del percorso di recupero: tra la voglia di accelerare i tempi e la paura di forzare troppo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Rovella inizia a percepire sensazioni più positive, ma la strada verso il pieno recupero è ancora lunga e piena di incognite.

Al momento non è stata fissata una data certa per il rientro, anche se i progressi delle ultime settimane fanno ben sperare. Il 6 novembre verrà effettuato un nuovo punto della situazione, alla scadenza del mese di terapie programmato. Fino ad allora, ogni giorno rappresenta una piccola tappa di un percorso complesso, in cui il sottile equilibrio tra fiducia e dolore continua a determinare i suoi miglioramenti.

Nell’ultima settimana, Rovella ha dato segnali incoraggianti che hanno riacceso un cauto ottimismo nello staff medico. La terapia conservativa sembra funzionare, tanto che si è persino ipotizzato un rientro prima della sosta di novembre, a condizione che i miglioramenti vengano confermati nei prossimi giorni. Tuttavia, la prudenza resta la parola d’ordine: la prossima settimana sarà decisiva per valutare la risposta del corpo a un carico di lavoro più intenso, condizione necessaria per capire se i progressi sono reali e stabili.

Dopo un periodo di stop assoluto, il centrocampista ha ripreso con esercizi di fisioterapia, piscina e sedute posturali. Successivamente seguirà un programma differenziato, prima di reintegrarsi in gruppo solo quando avrà piena sicurezza fisica. Anche in quel momento, però, servirà cautela: non basta essere pronti per una gara, ma per più partite consecutive.

La Lazio, dal canto suo, non vuole correre rischi: il recupero di Rovella è fondamentale per gli equilibri di Maurizio Sarri, ma un rientro affrettato potrebbe compromettere il resto della stagione. Meglio attendere qualche giorno in più per ritrovare il giocatore al 100%.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale