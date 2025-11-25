Infortuni Lazio, buone notizie da Castellanos. Come stanno Gila e Cataldi dopo i problemi avuti contro il Lecce

Infortuni Lazio, in casa biancoceleste c’è preoccupazione per le condizioni di Gila e Cataldi dopo l’uscita contro il Lecce. Ecco come stanno i due giocatori

Il tema degli infortuni della Lazio continua a essere centrale in casa biancoceleste, ma finalmente arrivano anche notizie incoraggianti. Le condizioni di Taty Castellanos, infatti, sono migliorate in modo significativo e l’attaccante argentino tornerà a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di sabato 29 novembre a San Siro contro il Milan. Una buona notizia per un reparto offensivo che nelle ultime settimane ha faticato a mantenere continuità proprio a causa delle assenze.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, migliorano anche le condizioni di Mario Gila, costretto a lasciare il campo domenica per un’infiammazione tendinea. La sostituzione immediata ha evitato complicazioni e, salvo sorprese, il difensore sarà di nuovo utilizzabile contro il Milan. Un recupero importante, perché la linea difensiva è stata una delle zone più colpite dagli infortuni della Lazio in questa fase della stagione, costringendo Sarri a rotazioni forzate e a soluzioni emergenziali.

Situazione diversa, invece, per Danilo Cataldi. Il centrocampista si è fermato all’intervallo dell’ultima gara per un indurimento al polpaccio e oggi si sottoporrà a nuovi esami per valutare l’entità del problema. La sua presenza resta in forte dubbio per la prima delle due sfide ai rossoneri nell’arco di cinque giorni. Un problema non da poco per Sarri, che nelle ultime settimane ha dovuto spremere Cataldi oltre misura a causa della mancanza di alternative nel ruolo. Il rientro di Vecino può rappresentare un aiuto prezioso nella gestione dei carichi, ma l’assenza di Cataldi rischierebbe comunque di pesare nell’economia del gioco biancoceleste.

Nella giornata di ieri la squadra ha sostenuto una seduta defaticante, prima di godere oggi di un giorno di riposo programmato. Gli allenamenti riprenderanno domani e sarà l’occasione per valutare con maggiore precisione lo stato generale del gruppo, sempre alla luce del capitolo infortuni della Lazio, un aspetto che ha condizionato pesantemente l’avvio di stagione.

Castellanos sarà regolarmente aggregato al gruppo, mentre per Gila filtra ottimismo e la sua presenza appare praticamente certa. Per Cataldi, invece, sarà necessario attendere l’esito degli accertamenti odierni, vera discriminante per capire come Sarri dovrà impostare la gara di San Siro. Con una settimana intensa alle porte e due sfide di alto profilo da affrontare, la gestione degli infortuni della Lazio diventerà ancora una volta un fattore decisivo per mantenere equilibrio, competitività e continuità di risultati.