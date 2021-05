Infortunati Roma, il punto sull’infermeria gialorossa in ottica derby

Infortunati Roma, infermeria piena. Fonseca perde Spinazzola, Veretout e Pau Lopez: il punto in ottica derby

Infermeria piena per la Roma. La disfatta dei giallorossi in terra inglese è stata segnata non solo dai gol presi, ma anche dai numerosi infortuni: 3 giocatori hanno riportato problemi fisici nei primi 37 minuti di gioco. Si allunga così la lista degli indisponibili per mister Fonseca che, tra un paio di settimane, dovrà affrontare la Lazio per il derby della Capitale.

Gli esiti degli esami strumentali di oggi sono stati impietosi: lesione al flessore per Veretout e Spinazzola; lussazione alla spalla per Pau Lopez (possibile operazione chirurgica); Carles Perez ha riportato un risentimento al flessore destro mentre Diawara è alle prese con un sovraccarico pubico. Nessuno sarà disponibile per il match contro la Sampdoria, da valutare per la stracittadina.