Infortunati Milan, Pioli recupera Calabria mentre Romagnoli...

Infortunati Milan, Pioli ritrova Calabria mentre Romagnoli è da monitorare. Il difensore potrebbe tornare contro la Lazio

Sorride Pioli, che – a ridosso del big match tra Inter e Milan – ritrova Calabria. Come riferito da Di Stefano – inviato a Milanello di Sky Sport – il terzino ha pienamente recuperato e si scalda in vista del derby di domani.

Discorso diverso per Romagnoli che si è mosso in palestra. Il difensore è da monitorare, ma dovrebbe esserci per la gara dell’Olimpico contro la Lazio.