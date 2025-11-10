Infortunati Lazio, Sarri guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta con l’Inter: ora la sosta per ripartire con due rientri importanti. La situazione in vista del Lecce

Infortunati Lazio, Sarri analizza il ko di San Siro e intanto spera in qualche recupero durante la pausa nazionale. Il punto in vista del Lecce

La Lazio lascia San Siro con una sconfitta netta nel punteggio ma non nel morale. Lo aveva previsto Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, alla vigilia del match: affrontare l’Inter di Cristian Chivu, squadra completa e in fiducia, sarebbe stato complicato. Il gol subito alla prima azione ha indirizzato la gara, ma la risposta mentale è stata incoraggiante.

«Dal punto di vista mentale stiamo crescendo, potevamo uscire dalla gara, invece siamo rimasti dentro. Ripartiamo dagli aspetti positivi», ha dichiarato Sarri nel post-partita. Parole che evidenziano la consapevolezza di un gruppo in costruzione, capace di restare compatto anche contro la formazione più in forma del campionato.

Lazio, errori tecnici e crescita mentale: la lettura di Sarri

Il tecnico toscano ha però riconosciuto i limiti tecnici che hanno inciso sull’andamento della sfida. «Gli sbagli sui gol possono derivare dal gap tecnico tra le due squadre, e ci lasciano l’amaro in bocca», ha aggiunto Sarri, riferendosi alle ingenuità che hanno portato alle reti nerazzurre. La Lazio, nonostante la buona organizzazione tattica, ha pagato caro alcuni errori individuali e la mancanza di precisione nei momenti decisivi.

Ora la squadra si fermerà per due giorni di riposo, prima di tornare ad allenarsi mercoledì a Formello. La sosta sarà utile per recuperare energie e soprattutto alcuni giocatori chiave. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Taty Castellanos e Nuno Tavares sono vicini al rientro per la sfida del 23 novembre contro il Lecce. Da valutare invece le condizioni di Nicolò Rovella, ancora alle prese con la pubalgia, mentre per Matteo Cancellieri servirà più tempo.

Nel frattempo Sarri dovrà lavorare senza i sei nazionali convocati — Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Dia e Zaccagni — che rientreranno solo intorno al 18 novembre. La ripartenza contro il Lecce sarà l’occasione per confermare i segnali di crescita visti a Milano.