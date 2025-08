Infortunati Lazio, ecco il punto sull’infermeria al rientro a Formello dopo la tournée in Turchia

Infortunati Lazio, la situazione dell’infermeria biancoceleste dopo il rientro a Formello dopo la tournée in Turchia. I dettagli

Archiviata la breve tournée estiva in Turchia, la Lazio si appresta a fare ritorno nella Capitale per riprendere gli allenamenti presso il centro sportivo di Formello, quartier generale del club biancoceleste. Dopo i test internazionali disputati nei giorni scorsi, il tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio verticale e ragionato, inizierà a preparare la prossima amichevole estiva contro il Burnley, in programma il 9 agosto allo stadio Turf Moor, in Inghilterra.

Assenze e infortuni: il punto sugli indisponibili

Il rientro in Italia non sarà privo di difficoltà per Sarri, che dovrà fare i conti con diverse assenze nel gruppo squadra. Tra i casi più delicati c’è quello di Samuel Gigot, difensore centrale francese arrivato dal Marsiglia. Il giocatore è alle prese con un persistente mal di schiena che lo tormenta da circa due settimane. Lo staff medico della Lazio monitora quotidianamente le sue condizioni, con la speranza di reintegrarlo in gruppo nei prossimi giorni per valutarne la tenuta fisica in vista della sfida contro gli inglesi.

Più complessa la situazione di Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, noto per la sua rapidità e capacità di saltare l’uomo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciatore è stato colpito da una forma acuta di mononucleosi, che lo ha costretto a uno stop forzato. Il suo ritorno in campo dipenderà dall’esito delle analisi mediche, che dovranno confermare la completa guarigione prima di autorizzare la ripresa degli allenamenti.

Patric ai box: tempi di recupero più lunghi

Infine, resta fermo ai box Patric, difensore spagnolo duttile e affidabile, spesso impiegato sia come centrale che come terzino. Il giocatore è alle prese con uno stiramento muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno un altro mese. Un’assenza pesante per Sarri, che dovrà fare affidamento su soluzioni alternative in difesa.

La Lazio torna a Formello con l’obiettivo di ritrovare condizione e compattezza in vista della nuova stagione. L’amichevole contro il Burnley rappresenta un test importante per valutare lo stato di forma della squadra e l’inserimento dei nuovi acquisti. Gli occhi sono puntati su Sarri, chiamato a gestire con attenzione le rotazioni e gli infortuni in questa fase cruciale della preparazione estiva.