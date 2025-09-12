 Infortunati Lazio, il punto completo sull'infermeria: cosa filtra da Formello
Infortunati Lazio, il punto completo sull'infermeria: cosa filtra da Formello

2 ore ago

Patric
Dc Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Gil Patricio Gabarron

Infortunati Lazio, il punto completo sull’infermeria: cosa filtra da Formello sulle condizioni dei giocatori di Sarri ancora fermi ai box

La sosta per le Nazionali è in archivio e per la Lazio è tempo di rituffarsi in un ciclo di partite cruciali che dirà molto sulle ambizioni stagionali. All’orizzonte ci sono due sfide di grande importanza: la trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso e, subito dopo, l’attesissimo derby della Capitale contro la Roma. Mister Maurizio Sarri, però, deve fare i conti con una situazione complessa in infermeria, che lo costringerà a gestire attentamente le forze a sua disposizione.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la notizia più significativa in vista della gara di Reggio Emilia riguarda Nicolò Rovella. Il centrocampista non prenderà parte alla sfida a causa di un affaticamento al pube e resterà a riposo in via precauzionale. L’obiettivo dello staff medico e tecnico è chiaro: non correre rischi e averlo al massimo della condizione per la stracittadina.

Se da un lato c’è una rinuncia pesante, dall’altro Sarri può finalmente sorridere per un rientro a lungo atteso. Dopo un’estate intera ai box a causa della mononucleosi, Gustav Isaksen tornerà finalmente nella lista dei convocati, offrendo al tecnico un’opzione in più nel reparto offensivo.

Slitta ancora, invece, il rientro di altri due uomini chiave della difesa. Lo spagnolo Patric avrà bisogno di tempo almeno fino a dopo il derby per ritrovare la forma migliore in seguito al suo infortunio. Discorso simile per Manuel Lazzari, fermato da un problema al polpaccio destro. Per l’esterno la prognosi è ancora più cauta e il suo ritorno in campo potrebbe slittare addirittura a dopo la trasferta di Marassi contro il Genoa. La Lazio si prepara quindi a un doppio esame di maturità con una rosa non ancora al completo.

